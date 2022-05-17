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البرلمان الفنلندي يصوت لصالح الانضمام إلى حلف "الناتو"

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البرلمان الفنلندي يصوت لصالح الانضمام إلى حلف
Legion-Media
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صوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى حلف "الناتو" بغالبية بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي إلى مقر الحلف.

وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد إلى حلف "الناتو" بغالبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات. ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

أشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في وقت سابق إلى أن انضمام بلاده لحلف "الناتو" في حال تم "لن يكون ضد أحد".

المصدر: ا ف ب

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