طائرات مسيرة روسية متعددة الوظائف تشارك في العملية الخاصة بأوكرانيا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ طائرات روسية مسيرة متعددة الوظائف مهامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتناوب طائرات "أورلان-10" المسيرة، في ظروف الحرب الإلكترونية، وتقوم برحلات استطلاعية إلى عمق تمركز قوات العدو، والكشف عن مختلف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في شتى مناطق تمركزها.

وأثناء المهمات القتالية، تقوم طائرة "أورلان-10" باستمرار بالتسجيل والبث إلى مواقع القيادة، بعد كشف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين، التي تختبئ وراء المدنيين كـ"دروع بشرية" وتستخدم تكتيكات الإرهابيين في العمليات القتالية، كذلك ترصد الطائرة المسيرة هذه مواقع إطلاق النار، وتمركز المعدات العسكرية للعدو.

بالإضافة إلى ذلك تقوم طائرات "أورلان-10" بتوجيه ضربات دقيقة لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب طبيعة الهدف يمكن للأطقم التي تراقب مهمة المسيرة وتتحكم فيها عن بعد، استخدام الذخيرة اللازمة لتدمير الهدف، حيث بإمكان الطائرة إطلاق مقذوف واحد أو أكثر في نفس الوقت بحسب طبيعة الهدف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية