ميلانيا ترامب عن إمكانية عودتها إلى البيت الأبيض: لا شيء مستحيل

رفضت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، استبعاد فترة ولاية ثانية كسيدة أولى، إذا وصل زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض مرة أخرى، وقالت "لا شيء مستحيل".

وفي أول تصريح لها منذ مغادرتها البيت الأبيض، قالت ميلانيا لشبكة "فوكس نيوز": "أحب واشنطن العاصمة.. أعلم أنها تعمل بشكل مختلف تماما عن أي مدينة أخرى. لكنني أحببتها حقا واستمتعت بالعيش في البيت الأبيض. كان أعظم شرف لي أن أكون السيدة الأولى للولايات المتحدة، وأعتقد أننا حققنا الكثير في السنوات الأربع لإدارة ترامب".

وأضافت: "لقد استمتعت بالاعتناء بالبيت الأبيض. كان منزلي لفترة من الوقت. فهمت أنه منزل شعب. وكان شرفا لي العيش هناك"، وعندما قال لها الصحافي بيت هيجسيث: "ربما يكون منزلك مرة أخرى؟" قالت ميلانيا: "never say never"، بمعنى أن لا شيء مستحيل.

وردا على سؤال حول "وضع البلاد في الوقت الحالي"، قالت: "أعتقد أنه من المحزن أن نرى ما يحدث إذا نظرت بعمق في الأمر.. أعتقد أن الكثير من الناس يعانون"، مضيفة: "أعلم أن وباء كورونا جلب معاناة إضافية للأشخاص الذين كانوا يواجهون مشاكل من قبل. لكن ما يحدث لا يمكن تصوره".

ولدى سؤالها عن عداء وسائل الإعلام لها، أشارت ميلانيا إلى أن "بعض الناس ينتقدونني دائما مهما فعلت وأنا معتادة على ذلك.. أنا هنا لمساعدة الناس وهذه هي المهمة. وأولئك الذين ينتقدونني، أود أن أشجعهم على المساعدة في مجتمعهم أو ربما الانضمام إلى مبادرتي Foster the Future".

المصدر: "الغارديان"