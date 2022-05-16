فرنسا.. رئيس الوزراء جان كاستكس يقدم استقالته إلى ماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء جان كاستكس سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين حوالي الساعة 4:00 مساءا بتوقيت فرنسا.

وذكرت قناة BFM TV نقلا عن مصادر أن هناك خمسة أسماء على الأقل في قائمة المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام إن جان كاستكس ثاني رئيس وزراء في عهد إيمانويل ماكرون غادر ماتينيون بعد ظهر الاثنين متوجها إلى الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس، تاركا المجال مفتوحا للمراهنات.

وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد قيادة الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية (مجلس النواب)، والتي ستجرى على جولتين في 12 و19 يونيو.

وكانت قناة "فرانس إنفو" قد أفادت بأن خللا تقنيا على الموقع الرسمي للحكومة كشف عن طريق الخطأ استقالتها.

ونشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية صباح السبت 14 مايو بيان استقالة الحكومة عن طريق الخطأ.

وظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسب ما ذكرت قناة "فرانس إنفو" التي استطاعت أن تطلع على بيان الاستقالة الذي جاء فيه أن "رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".

ووفقا للحكومة، فقد حدث "خطأ في معالجة المعلومات"، مما دفع بإدارة الموقع إلى حجب البيان "لإعادة الترتيب والتحيين".

ووفقا لمصدر حكومي، فإن البيانات الصحفية هي فقط الصحيحة والمعتمدة.

ووفقا لعدة وسائل إعلامية فرنسية فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية