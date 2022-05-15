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"تويتر" توجه اتهامات لماسك بتسريب معلومات خاصة بحساباتها

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Globallookpress
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قال رائد الأعمال الأمريكي ، مؤسس شركة سبيس إكس ، إيلون ماسك، إن محامي "تويتر" اتصلوا به بشكوى تفيد بأنه انتهك اتفاقية "عدم إفشاء الأسرار".

وكتب ماسك عبر منشور:"اتصل بي محامو تويتر للتو شاكين من أنني انتهكت اتفاقية عدم الإفشاء".

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وقال ماسك سابقا إنه أوقف صفقة شراء Twitter مؤقتا، في انتظار التحقق من أن الحسابات المزيفة في الموقع تمثل أقل من 5٪ من الإجمالي.

وفي وقت لاحق، قال رجل الأعمال إن فريقه سيتحقق من 100 حساب عشوائي على تويتر من أجل تحديد عدد الحسابات المزيفة.

المصدر: نوفوستي

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