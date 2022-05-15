مصادر أمنية: إسرائيل قلقة من تموضع "حماس" في جنوب لبنان

أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها من تعزيز حركة "حماس" لوجودها في الجنوب اللبناني، استعدادا لفتح جبهة من جنوب لبنان في حال مواجهة مقبلة مع قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن أن أحد السيناريوهات التي تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للتعامل معها هو انضمام عناصر "حماس" في لبنان إلى أي معركة قد تندلع مع قطاع غزة.

وأكدت المصادر الأمنية أن "حماس" تقوم بتكثيف نشاطاتها في لبنان بعد أن باتت علاقاتها مع تركيا تتسم بالفتور، وتأمل في أن تشكل ذراعها في لبنان عنصر رادع آخر يحد من إمكانية إسرائيل على الرد في حالة نشوب معركة جديدة.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك حادثين بارزين وقعا مؤخرا يدقان ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية وهما اطلاق القذائف الصاروخية من منطقة رأس العين جنوبي صور والانفجار الذي وقع داخل مسجد في مخيم برج الشمالي والذي كان بالفعل يستخدم كمستودع لوسائل قتالية بما فيها الصواريخ.

وقالت مصدر أمنية إن إسرائيل تتابع عن كثب النشطات العسكرية لـ"حماس" في جنوب لبنان وتأخذ بالحسبان أنه في حالة اندلاع جولة جديدة من المواجهة في قطاع غزة ستفتح "حماس" جبهة جديدة في الشمال، بالتنسيق مع "حزب الله".

المصدر: وكالات