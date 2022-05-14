سيناتور أمريكي: المسؤولون الأوكرانيون سينهبون 40 مليار دولار طلبها بايدن مساعدات لهم

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، مات غويتز، إن المسؤولين الأوكرانيين سيسرقون 40 مليار دولار تقترح إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن منحها لكييف كمساعدات، بحسب ما نقلت CNS News.

وأضاف غويتز، قائلا: "إنهم مستعدون لإرسال المليارات إلى كييف وملء جيوب المسؤولين الفاسدين. نحن ننزلق تدريجيا إلى الحرب، ويظل الشعب الأمريكي في الظلام. قبل عام واحد فقط، هزمنا الرعاة ببنادق في أفغانستان. الآن نحن نسارع إلى معركة مع قوة لديها ستة آلاف رأس نووي".

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وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي، قبل أسبوع، بأن مجلس النواب الأمريكي سيصوت قريبا على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "يخطط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة تقارب الـ40 مليار دولار لأوكرانيا"على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: CNS News