برلين: شولتس نفى في اتصال مع بوتين وجود النازية في ألمانيا ودعا لوقف القتال

ذكرت حكومة برلين أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال أجراه اليوم الجمعة مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين دعا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيسترايت، وفقا لبيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن المكالمة بين بوتين وشولتس استمرت 75 دقيقة وتمحورت على "الحرب المتواصلة في أوكرانيا والجهود الرامية إلى إنهائها"، لافتا إلى أن هذا الاتصال يأتي بعد مكالمة أجراها المستشار الألماني في 11 مايو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في البيان: "نظرا لخطورة الوضع الميداني وتداعيات الحرب في أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول، دعا المستشار رئيس روسيا إلى بلوغ وقف لإطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للنزاع في أسرع وقت ممكن".

وتابع البيان أن شولتس خلال المكالمة "نفى نفيا قاطعا الاتهامات بانتشار النازية في أوكرانيا".

ولفتت الحكومة الألمانية إلى أن المكالمة تناولت أيضا الوضع الغذائي على مستوى العالم، والذي ازداد تعقيدا نتيجة للأحداث في أوكرانيا، مؤكدة أن شولتس ذكّر بوتين بأن روسيا "تتحمل المسؤولية الخاصة" في هذا الصدد.

وكان الكرملين قد أكد أن بوتين وشولتس في أول اتصال هاتفي بينهما منذ عدة أسابيع ناقشا مستجدات الوضع في أوكرانيا، وخصوصا إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

المصدر: RT