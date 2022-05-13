غاتيلوف: روسيا لن تثق بتحقيق اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا

صرح المندوب الروسي لدى دائرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، بأن روسيا لن تثق بنتائج تحقيق اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا.

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وقال غاتيلوف في بث قناة "روسيا-24"، اليوم الجمعة: "يجب أن أقول إننا مع مرور السنين لم نسمع أي شيء موضوعيا بشأن الإجراءات القانونية الأممية من المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة (ميشيل) باشيليت... من الواضح أن لجنة التحقيق المستقلة التي تم تشكيلها (من قبل مجلس حقوق الانسان)، ستعمل على قلب القضية برمتها بطريقة تجعل روسيا مسؤولة عن كل شيء، لذلك - في الواقع - نحن نرفض التحدث والتعاون معها، لأن نتيجة تلك التحقيقات واضحة لنا".

وأضافت: "تتأكد مرة أخرى أن مهمة (لجنة التحقيق) لا تنحصر في إجراء التحقيق الموضوعي، بل تنحصر في خلق صورة لروسيا منبوذة على الساحة الدولية واتهامها بكل الانتهاكات التي يمكن تصورها لجميع معايير حقوق الإنسان، الأمر الذي نرفضه بالطبع".

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن تحقيق اللجنة يجب أن يشمل الأحداث التي كانت تقع في دونباس خلال السنوات الثماني الماضية.

المصدر: تاس