إيران تتحدث عن تقدمها في مجال مفاعلات الماء الثقيل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه لدى العلماء الإيرانيين الكثير ليقولونه في مجال الماء الثقيل اليوم.

وأكد إسلامي، أمس الخميس، في منتدى "دور الأدوية المشعة في تشخيص وعلاج السرطانات": "هدفنا هو التوصل إلى إنجازات مهمة في المجالات الاستراتيجية وترجيح كفة العلم وتعزيز اقتدار إيران الإسلامية، ولكن الأعداء يعارضون ذلك، واليوم لدى العلماء الإيرانيين الكثير ليقولونه في مجال الماء الثقيل".

وأضاف: "استطعنا مواصلة المضي قدمًا على طريق التوصل إلى الماء الثقيل ومشتقاته، بغض النظر عن الضغوط الغربية".

وبشأن استخدام البلاد للماء الثقيل قال: "شن الأعداء هجوما عنيفا على إيران فيما يتعلق بالماء الثقيل المستخدم في الأنشطة النووية السلمية، لأنهم لا يريدون أن تمارس البلاد نشاطا في هذا المجال".

وبشأن الأنشطة التي يمارسها علماء الصناعة النووية الإيرانية في مجالات الصحة والصناعة والزراعة واستخدامات الأشعة قال: "لدينا الإمكانيات الكاملة المتعلقة بدورة الوقود النووي، ونسير على طريق خدمة صحة البشرية والناس بفضل القدرات العلمية والبحثية والصناعية التي نمتلكها".

المصدر: arabic.iranpress.com