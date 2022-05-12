نائب المندوب الروسي: ما أن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو ستكون أراضيهما هدفا محتملا لروسيا

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن أراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية ما يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الناتو.

وأكد بوليانسكي في تصريح لصحيفة UnHerd News، نشر يوم الخميس، تعليقا على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قريبا، أن ذلك لن يكون "ضربة" بالنسبة للأمن الروسي، وأن موسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو.

وأشار إلى أنه ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في الناتو، فإنهما قد تكون أراضيهما هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية.

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وقال: "إذا نشرت على تلك الأراضي وحدات الناتو، قد تصبح هذه الأراضي هدفا أو هدفا محتملا لضربتنا".

وأضاف أن فنلندا والسويد على علم بأن انضمامهما للناتو سيتطلب "خطوات جوابية معينة من الجانب الروسي".

يذكر أن فنلندا والسويد أعلنتا في الفترة الأخيرة أنهما تدرسان إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو، وقد تقدمان طلب الحصول على عضوية الحلف الأسبوع القادم.

المصدر: نوفوستي، تاس