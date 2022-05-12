باريس تعلن توقيف فرنسيين في إيران وتطالب بالإفراج عنهما "فورا"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، توقيف مواطنين فرنسيين في إيران، مطالبة بالإفراج عنهما "فورا".

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وقالت الوزارة، إنها "أبلغت باعتقال مواطنين فرنسيين في ايران" لم تكشف هويتيهما، غداة إعلان طهران اعتقال أوروبيين "دخلا الى البلاد بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".

وأضافت إن سفير فرنسا في طهران يسعى لمقابلة المعتقلين من قبل القنصلية، فيما استدعت أيضا السفير الإيراني في باريس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الحكومة الفرنسية تدين هذه الاعتقالات التي لا أساس لها من الصحة"، مطالبة بالافراج عنهما فورا.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال "أوروبيين" بتهمة السعي إلى "زعزعة استقرار البلاد".

المصدر: أ ف ب