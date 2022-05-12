الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا

أعرب الكرملين عن قناعته بأن انضمام فنلندا المتوقع إلى حلف الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا وسيؤثر سلبا على الأوضاع في يوراسيا عموما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان منح فنلندا العضوية في حلف شمال الأطلسي سيشكل تهديدا لروسيا: "بدون أدنى شك".

وتابع: "لن تسهم موجة جديدة من توسع الناتو في تعزيز الأمن والاستقرار في قارتنا".

ويأتي هذا على خلفية إعلان رئيس فنلندا ساولي نينيستو ورئيسة حكومتها سانا مارين في بيان مشترك عن تأييدهما لفكرة انضمام البلاد إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"