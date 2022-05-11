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مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

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مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية لاجتماع مجلس الأمن
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يعقد مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة اجتماعا يوم غد الخميس، بناء على طلب كل من فرنسا والمكسيك لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

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وقال المصدر، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، إن الاجتماع سيعقد في النصف الأول من اليوم، حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من فرنسا والمكسيك، وسيعقد بشكل مفتوح، ومن غير المتوقع التصويت على أي من القضايا، كما شددت "سي إن إن" على أن ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة سيلقون كلمة في هذا الاجتماع.

المصدر: تاس

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