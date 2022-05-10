صحيفة: وباء السمنة في الولايات المتحدة يؤثر على الأمن القومي

أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية نقلا عن دراسة أجراها العلماء أن وباء السمنة في الولايات المتحدة، يقلل من الاستعداد القتالي للقوات المسلحة ويحد من عدد المجندين.

وقالت الصحيفة: "تعتمد مقاييس الوزن للجيش الأمريكي على الجنس والعمر والطول. على سبيل المثال، لا يجب أن يزيد وزن المجند الذي يبلغ طوله خمسة أقدام (متر ونصف) بين سن 17 و20 عاما عن 139 رطلا (حوالي 63 كغم ) للرجال و120 رطلا (54 كغم) للنساء".

وأشارت أخصائية التغذية سارة بوليس إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة والبنتاغون لا تزال السمنة تؤثر على الجيش.

وقالت: "هذه قضية معقدة لها تأثير عميق على الأمن القومي من خلال الحد من عدد المجندين المتاحين للخدمة وتقليل عدد المرشحين للخدمة الاحتياطية".

المصدر: نوفوستي