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لافروف يصل إلى مسقط (صورة)

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لافروف يصل إلى مسقط (صورة)
AP
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.

ومن المنتظر أن يعقد لافروف غدا الأربعاء اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لافروف إلى سلطنة عمان منذ عام 2016.

المصدر: تاس

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