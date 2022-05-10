لافروف يصل إلى مسقط (صورة)
AP
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.
ومن المنتظر أن يعقد لافروف غدا الأربعاء اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.
🇷🇺🇴🇲 FM Sergey #Lavrov arrives in #Oman 🛬 pic.twitter.com/Oet9VwaXly— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 10, 2022
كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لافروف إلى سلطنة عمان منذ عام 2016.
المصدر: تاس