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بلينكن يعلن عن أكثر من 800 مليون دولار مساعدات إلى سوريا

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بلينكن يعلن عن أكثر من 800 مليون دولار مساعدات إلى سوريا
AFP
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إضافية إلى المحتاجين في سوريا بقيمة 808 ملايين دولار.

وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "احتياجات الشعب السوري عميقة.. يسعدنا أن نعلن عن مساهمة أخرى بحوالي 808 ملايين دولار كمساعدات إضافية منقذة للحياة للمحتاجين في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة بينما ندعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لإنهاء الأزمة".

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