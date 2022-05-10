بلينكن يعلن عن أكثر من 800 مليون دولار مساعدات إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إضافية إلى المحتاجين في سوريا بقيمة 808 ملايين دولار.

وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "احتياجات الشعب السوري عميقة.. يسعدنا أن نعلن عن مساهمة أخرى بحوالي 808 ملايين دولار كمساعدات إضافية منقذة للحياة للمحتاجين في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة بينما ندعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لإنهاء الأزمة".

The needs of the Syrian people are profound. We are pleased to announce another contribution of nearly $808 million in additional lifesaving aid to those in need in Syria and across the region while we support @UN efforts to end the crisis. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 10, 2022