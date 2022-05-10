الأمم المتحدة تعرب عن دهشتها لعدم دعوة روسيا لمؤتمر المانحين وتؤكد على دورها الرئيسي في سوريا

أكدت الأمم المتحدة على دور روسيا المحوري والرئيسي في التسوية السورية، وأعربت عن دهشتها لقرار الاتحاد الأوروبي عدم دعوة موسكو لحضور مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "مؤتمر بروكسل هو حدث سنوي مهم. نحن نشارك في المناقشات، بما في ذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ورئيس اليونيسف، والمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا غير بيدرسن".

وأضاف حق: "قرر الاتحاد الأوروبي عدم دعوة روسيا، الأفضل سؤالهم عن أسباب هذا القرار. من وجهة نظرنا، روسيا عضو في الأمم المتحدة، وعضو دائم في مجلس الأمن ومحاور رئيسي".

وانتقدت موسكو في وقت سابق خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، مؤكدة أنه لا قيمة له دون دعوة دمشق وموسكو.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، وهي مواصلة دعم السوريين في بلادهم والمنطقة بتنظيم المجتمع الدولي عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن 2254".

المصدر: وكالات