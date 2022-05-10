مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية "جيدة"
قالت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن دوقة ساكس ميغان ماركل ستكون مرشحة "جيدة" لمنصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية.
ورأت فاليري بايدن أوينز، التي عملت كمستشارة في حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، أن ماركل يمكن أن تنتقل من قصر باكنغهام إلى البيت الأبيض، مما يجعلها أملا رئاسيا جيدا في المستقبل، معتبرة أنه "لأمر رائع أن تكون هناك نساء في السياسة".
وأشارت إلى أنه "كلما كان لدينا عدد أكبر من النساء، كان نظامنا الديمقراطي أفضل. وجهة نظر أفضل، وجهة نظر مختلفة"، مؤكدة "أننا نحتضن جميع النساء ونرحب بها للانضمام إلى الحزب الديمقراطي".
'Of course she will!'— Good Morning Britain (@GMB) May 10, 2022
Joe Biden's sister and close advisor says Meghan Markle would 'make a good potential candidate' as the future US president. pic.twitter.com/2wWxI9yj4R
المصدر: The Hill