 
مباشر

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية "جيدة"

أخبار العالم

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szm2

قالت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن دوقة ساكس ميغان ماركل ستكون مرشحة "جيدة" لمنصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأت فاليري بايدن أوينز، التي عملت كمستشارة في حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، أن ماركل يمكن أن تنتقل من قصر باكنغهام إلى البيت الأبيض، مما يجعلها أملا رئاسيا جيدا في المستقبل، معتبرة أنه "لأمر رائع أن تكون هناك نساء في السياسة".

وأشارت إلى أنه "كلما كان لدينا عدد أكبر من النساء، كان نظامنا الديمقراطي أفضل. وجهة نظر أفضل، وجهة نظر مختلفة"، مؤكدة "أننا نحتضن جميع النساء ونرحب بها للانضمام إلى الحزب الديمقراطي".

المصدر: The Hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا