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إيران.. السلطة القضائية تلاحق ابنة هاشمي رفسنجاني (فيديو)

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إيران.. السلطة القضائية تلاحق ابنة هاشمي رفسنجاني (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني
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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خداييان إن النيابة العامة في طهران شكلت ملفا قضائيا ضد فائزة رفسنجاني على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وأفاد ذبيح الله خداييان بأن فائزة رفسنجاني أساءت للنبي محمد وللحرس الثوري.

وأكد المتحدث أنها تحت الملاحقة وستتم متابعة الملف قضائيا.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد طالبت فائزة هاشمي بفرض عقوبات على بعض المؤسسات الثورية في البلاد، بالإضافة إلى الإساءة للنبي محمد.

المصدر: موقع "إيران بالعربي"

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