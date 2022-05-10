إيران.. السلطة القضائية تلاحق ابنة هاشمي رفسنجاني (فيديو)

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خداييان إن النيابة العامة في طهران شكلت ملفا قضائيا ضد فائزة رفسنجاني على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وأفاد ذبيح الله خداييان بأن فائزة رفسنجاني أساءت للنبي محمد وللحرس الثوري.

وأكد المتحدث أنها تحت الملاحقة وستتم متابعة الملف قضائيا.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد طالبت فائزة هاشمي بفرض عقوبات على بعض المؤسسات الثورية في البلاد، بالإضافة إلى الإساءة للنبي محمد.

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خداییان سخنگوی‌قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی در ارتباط با تحریم ها و توهین به پیامبر اکرم(ص) و ورود دستگاه قضا به این موضوع گفت: وی به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است.

دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده است pic.twitter.com/u5t77tFHil — عطریاس (@tryas51211610) May 10, 2022

فائزه هاشمی تحت تعقیب قرار گرفت



گذار / ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی، از تحت تعقیب قرار گرفتن فائزه هاشمی توسط دادستان تهران خبر داده است.



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المصدر: موقع "إيران بالعربي"