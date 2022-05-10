مؤتمر بروكسل.. النرويج ستقدم 155 مليون يورو لـ"دعم سوريا"

أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 155 مليون يورو دعما هذا العام لمساعدة المتضررين من الحرب، في سوريا في مؤتمر لم تحضره دمشق وموسكو.

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وقالت وزيرة خارجية النرويج، أنكن هويتفلدت في مؤتمر بروكسل الذي استضافته المفوضية الأوروبية إن النرويج ستقدم 155 مليون يورو دعما هذا العام لمساعدة المتضررين من الحرب، في كل من سوريا والدول المجاورة لها.

ويعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في مقره، "مبنى أوروبا"، في العاصمة البلجيكية.

ووجهت روسيا انتقادات إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إلى أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، منها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وحذرت الوزارة من أن مؤتمرات بروكسل "تنزلق أكثر فأكثر إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية حصرا".

من جهتها أكدت دمشق، في بيان موقفها من المؤتمر، مشيرة إلى أن "هذه المؤتمرات بصيغتها الحالية لا تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني وهي تتم بدون مشاركة الدولة المعنية الأساسية وهي الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: "هذه المؤتمرات لا تعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري واستعادة حقوقه وخاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة قيام دول منظمة لهذه المؤتمرات أو مشاركة بها باحتلال أو دعم احتلال جزء من الأراضي السورية ونهبها لثروات الشعب السوري بالتواطؤ مع أدواتها من المليشيات الانفصالية".

المصدر: موقع الحكومة النرويجية