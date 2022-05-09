الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 أشخاص بتهمة تمويل "داعش"

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على خمسة أشخاص بتهمة جمع الأموال لتنظيم "داعش" الإرهابي وتمويل تجنيد الأطفال لصفوفه.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور محوري في مساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد

واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في "تهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب، على الأرجح للعمل كمجندين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي هذا الإعلان قبل يومين فقط من اجتماع وزراء خارجية التحالف العالمي المناهض لتنظيم "داعش" الذي ينعقد في المغرب يوم الأربعاء.

المصدر: أ ب