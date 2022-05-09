ولي العهد السعودي يرسل برقية تهنئة لبوتين بمناسبة عيد النصر

أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم النصر الذي تحتفل به روسيا اليوم الاثنين.

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وقالت وكالة "SPA" السعودية: "بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى عيد انتصار بلاده".

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي تمنى لبوتين الصحة والعافية، ولحكومة وشعب روسيا المزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: نوفوستي