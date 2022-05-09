سريلانكا.. حظر تجوال إثر اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين في كولومبو

فرضت الشرطة في سريلانكا، اليوم الاثنين، حظرا للتجوال لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، بعد أن اشتبك أنصار الحكومة مع متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

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وأفاد مسؤولون، بأن 20 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن موالين لراجاباكسا مسلحين بالعصي والهراوات هاجموا متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام والمباني الأخرى التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.

وتوشك سريلانكا على الإفلاس بعد أن أعلنت تعليق سداد ديونها الأجنبية وتراجع احتياطيها من النقد الأجنبي القادم للاستخدام لأدنى من 50 مليون دولار. ولديها مدفوعات قروض أجنبية بقيمة 7 مليار دولار هذا العام من 25 مليار دولار تسدد بحلول 2026.

المصدر: afp