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إيران تكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية

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إيران تكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية
Gettyimages.ru KAGENMI
علما السعودية وإيران - صورة تعبيرية
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كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: "لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها".

وأضاف سعيد خطيب زادة: "من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني"، موضحا أنه "بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات".

المصدر: RT

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