وسائل إعلام: مقتل 52 شخصا بهجوم مسلح شمال شرقي الكونغو

قتل 52 شخصا على الأقل واختطف 100 آخرون بهجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على عدد من القرى في إقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقال موقع 7sur7 الكونغولي إن "52 شخصا قتلوا في هجوم نفذه ميلشيات تابعة لجماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو"، في منطقة دجوغو بإقليم إيتوري مساء الأحد"، مشيرا إلى أن الحصيلة تم تأكيدها من الإدارة المحلية في الإقليم.

وقال عمدة مونغوالو جان باير بيكيليسيندي في تصريح للموقع: "العدو وهو ميليشيا كوديكو التي هاجمت قرى كابلانغيت الواقعة على بعد 7 كيلومترات من مونغوالو، وتحديدا في موقع التعدين في قطاع بنيالي كيلو".

وأضاف: "الحصيلة المبدئية أظهرت 52 قتيلا وأكثر من 100 مواطن مختفي، ونهب العديد من الممتلكات".

المصدر: 7sur7