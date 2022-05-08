رئيس ألمانيا: الحرب في أوكرانيا منعطف تاريخي وحلم بناء البيت الأوروبي المشترك باء بالفشل

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الجهود الرامية إلى بناء "البيت الأوروبي المشترك" باءت بالفشل في ظل الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وقال شتاينماير، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في جمعية النقابات الألمانية (DGB) في برلين بمناسبة ذكرى استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إن الثامن من مايو أصبح "يوم حرب" هذا العام في ظل الأحداث في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الألماني إلى أن أجيالا من السياسيين عملوا على تفادي تكرار مثل هذه الحرب في أوروبا، مذكّرا بالمبادرة التي تقدم بها آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، لبناء "البيت الأوروبي المشترك".

وقال: "لكن اليوم، في الثامن من مايو هذا العام، باء حلم بناء البيت الأوروبي المشترك بالفشل وحل الكابوس محله".

وذكر شتاينماير أن النزاع في أوكرانيا يدفع أوروبا إلى "استنتاجات مؤلمة"، مضيفا: "تمثل هذه الحرب ابتعادا عن الكثير من الأمور التي كانت تعد بديهية. إنها منعطف تاريخي".

ووجه الرئيس الألماني انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهما إياه بـ"تشويه التاريخ" من خلال تبرير العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا بمحاربة النازية.

وشدد شتاينماير على أن التضامن مع أوكرانيا في هذا النزاع يقضي بـ"مواصلة الضغط على روسيا اقتصاديا من خلال العقوبات غير المسبوقة"، محذرا من انقسام محتمل داخل المجتمع الألماني بسبب التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذا النزاع.

وقال: "تحظى الديمقراطية بأولوية قصوى لنا وللدفاع عنها ثمن بالنسبة لاقتصادنا".

ودعا الرئيس الألماني إلى التركيز على تحديث الجيش، مبديا قناعته بأنه "لا يمكن التفاوض على منع نزاعات جديدة إلا من موقف القوة".

المصدر: وكالات