"إذا لم تتم الموافقة على المستوطنات الجديدة ستسقط الحكومة".. تقرير يرصد رسالة من إسرائيل لواشنطن

أفاد موقع "N12" العبري بأن مسؤولين إسرائيليين كبارا أوضحوا للولايات المتحدة أنه إذا لم تتم الموافقة على البناء في المستوطنات الجديدة، فستسقط الحكومة الإسرائيلية.

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وأشار موقع "N12" إلى أنه "بعد قرار بناء حوالي 4000 وحدة سكنية في المناطق وانتقاد الإدارة الأمر أنه إذا لم يلتئم المجلس الأعلى للتخطيط فلن تكون هناك حكومة".

وبحسب الإعلام العبري، فإن الرسالة التي انتقلت من إسرائيل إلى الولايات المتحدة هي الآتية: "لا يوجد خيار، وإن الأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات على أرض الواقع، وحقيقة أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط لم يتم عقده لفترة طويلة ستؤدي الى انهيار التحالف الحكومي"، حيث أنه "بسبب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المخطط لها، أجل مكتب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ومكتب وزير الدفاع، بيني غانتس، الإعلان عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، ولكن تفسير الحكومة لم يجعل الأمريكيين يفهمون الوضع بل استاءوا بل وأصدروا إدانة"، وفق "I24".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت هيئة حكومية إسرائيلية بأنه من المتوقع أن توافق الإدارة المدنية على بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحلول الأسبوع المقبل.

المصدر: "I24"