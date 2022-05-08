إسرائيل تدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء

نشرت سفارة إسرائيل في مصر مساء السبت بيانا مقتضبا أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وقالت السفيرة أميرة أورون: "إسرائيل تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأضافت "تعازينا لأسر الشهداء وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

تُدين سفارة إسرائيل في #مصر محاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء

السفيرة أميرة أورون:"دولة #إسرائيل تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية،التي تستهدف زعزعة الأمن وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية،تعازينا لأسر الشهداء وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل" — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) May 7, 2022

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.

المصدر: RT