"سيرى الجميع من منا الرجل".. رئيس حزب تركي يتحدى وزير الداخلية أن يبارزه

اندلعت في تركيا فضيحة متصاعدة بين وزير الداخلية سليمان صويلو ورئيس "حزب النصر" اليميني المعارض أوميت أوزداغ.

وبدأ هذا الخلاف برفض صويلو، خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه الخميس الماضي، التعليق على تصريحات شديدة اللهجة جاءت على لسان أوزداغ بحق اللاجئين السوريين.

واتهم الوزير رئيس "حزب النصر" بالعمل لصالح الملياردير الأمريكي جورج سوروس"، مشددا على أنه "لا يعتبر هذا الشخص بمكانة الرجال" وأنه "أقل قيمة من الحيوانات".

في المقابل، تحدى أوزداغ صويلو عبر "تويتر" أن يبارزه، ودعاه إلى الخروج إلى باب وزارة الداخلية في الساعة الـ11:00 من يوم أمس الجمعة "دون الاختباء خلف الشرطة إذا كانت لديك ذرة من الرجولة والشجاعة"، على حد تعبيره.

وتعهد رئيس الحزب بأنه سيصل وحده ودون سلاح، مضيفا: "سيرى الجميع من منا الرجل حقا".

ووصل أوزداغ إلى الموقع المحدد في الوقت المذكور، لكن صويلو لم يخرج من المبنى، بينما اندلعت أمامه اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة.

ووقف رئيس "حزب النصر" أمام حشد من الصحفيين وبدأ بالصراخ مخاطبا وزيرة الداخلية بالقول: "لو كنت رجلا اخرج أمامي لا تختبئ خلف الشرطه! سأجدك أينما كنت وسوف نتحاسب، سترى كل تركيا ماذا سافعل بك!".

وقال أوزداغ في معرض تعليقه على عدم وصول صويلو لـ"المبارزة"، إن الوزير "لم يتمكن من الجروح من مكتبه بسبب الخوف"، واصفا إياه بـ"الجبان".

بدوره، أعرب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عن دعمه التام لصويلو في هذا الخلاف، وشدد المتحدث باسمه عمر تشيليك على حسابه في "تويتر" على أن الوزير تعرض لـ"حملة تشهير تمثل استفزازا صارخا".

المصدر: وكالات