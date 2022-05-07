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روسيا تعلن تدمير عتاد جوي للجيش الأوكراني قرب أوديسا

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روسيا تعلن تدمير عتاد جوي للجيش الأوكراني قرب أوديسا
AP Petros Giannakouris
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عتاد لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعتي أوديسا ونيقولايف جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف خلال موجز صحفي عقده مساء اليوم: "بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى تم تدمير عتاد جوي تابع لسلاح الجو الأوكراني، منه طائرات مسيرة وغيرها من معدات الاستهداف الجوي، في مطارات عسكرية قرب مدينتي أرتسيز وأوديسا (في مقاطعة أوديسا) وفوزنيسينسك (مقاطعة نيقولايف).

يتبع..

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