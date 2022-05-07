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قتيل وجريح بإطلاق للنار في تورونتو الكندية

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قتيل وجريح بإطلاق للنار في تورونتو الكندية
AP Robert Bumsted
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أعلنت الشرطة الكندية أن شخصا قتل وأصيب آخر جراء حادث إطلاق للنار وقع في مدينة تورونتو جنوب البلاد.

وأكدت الشرطة أنها تسلمت في الساعة الثالثة تقريا من فجر اليوم السبت بلاغات عن إطلاق رصاصات نتيجة مشادة نشبت في محطة للسيارات في المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها عثروا في موقع الحادث على مصابين بالرصاص.

وذكرت الشرطة أن المصابين نقلا إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاة أحدهما (وهو رجل في الثلاثينيات من عمره) توفى، بينما تعرض الثاني (وهو شاب في العشرينيات من عمره) لجروح لا تهدد حياته.

ولفتت الشرطة إلى أنها تبحث عن الجاني، دون شرح المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + CTV

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