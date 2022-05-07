قتيل وجريح بإطلاق للنار في تورونتو الكندية

أعلنت الشرطة الكندية أن شخصا قتل وأصيب آخر جراء حادث إطلاق للنار وقع في مدينة تورونتو جنوب البلاد.

وأكدت الشرطة أنها تسلمت في الساعة الثالثة تقريا من فجر اليوم السبت بلاغات عن إطلاق رصاصات نتيجة مشادة نشبت في محطة للسيارات في المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها عثروا في موقع الحادث على مصابين بالرصاص.

SHOOTING/HOMICIDE:

Morningside Av + Sheppard Av East

3:01am

- Police on scene

- 2 shooting victims located in a plaza parking lot

- man in his 30s pronounced deceased at hospital

- man in his 20s with non life-threatening injuries

- Anyone w/info contact @TPS42Div#GO849364

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 7, 2022

وذكرت الشرطة أن المصابين نقلا إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاة أحدهما (وهو رجل في الثلاثينيات من عمره) توفى، بينما تعرض الثاني (وهو شاب في العشرينيات من عمره) لجروح لا تهدد حياته.

ولفتت الشرطة إلى أنها تبحث عن الجاني، دون شرح المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + CTV