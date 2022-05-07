قوات دونيتسك تعلن إجلاء أكثر من 150 مدنيا عن ماريوبول

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء أكثر من 150 مدنيا بينهم عشرات الأطفال عن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف خلال اليوم السبت.

وأكدت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان لها إجلاء 152 شخصا منهم 32 طفلا من ماريوبول إلى مركز إيواء مقام لاستقبال النازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار عملية جارية تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق بين موسكو وكييف لإجلاء المدنيين المتواجدين داخل مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

وشهدت ماريوبول أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" الذي تحاصره.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

المصدر: RT