وسائل إعلام: واشنطن تضغط على أثينا لتزوّد كييف بصواريخ "إس-300"

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن الإدارة الأمريكية تكثف ضغوطها على أثينا لإجبارها على التخلي لكييف عن صواريخ "إس-300" كانت اشترتها اليونان من روسيا.

وذكر موقع Defence-point.gr في تقرير نشره اليوم السبت: "وفقا للمعطيات المتوفرة، يكثف الأمريكيون على خلفية الحرب في أوكرانيا الضغط على اليونان كي تصدر مساعدات عسكرية إلى كييف بينها منظومات "إس-300" روسية الصنع المستخدمة في الجيش اليوناني".

وأشار الموقع إلى أن واشنطن سبق أن أثارت هذه المسألة في اتصالاتها مع أثينا، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترغب في أن تحذو اليونان حذو سلوفاكيا التي سلمت الشهر الماضي "إس-300" لأوكرانيا مقابل ثلاث بطاريات "باتريوت" أمريكية الصنع من ألمانيا وهولندا.

غير أن اليونان أعربت عن معارضتها التامة لهذا الاقتراح، وأشارت إلى أنها الدولة الوحيدة في الناتو التي تواجه خطرا من تركيا، وشددت على أنها سبق أن قدمت دعما عسكريا إلى كييف "ضمن إطار قدراتها".

وكانت موسكو قد حذرت غير مرة من أن أي أسلحة من حلف الناتو تصل إلى أوكرانيا ستشكل هدفا عسكريا للقوات الروسية هناك، فيما تعلن وزارة الدفاع الروسية يوميا عن تدمير واغتنام أسلحة الناتو في أوكرانيا، كما دمرت صواريخ "إس-300" التي سبق وتسلمتها كييف من سلوفاكيا فور وصولها لمطار أوديسا جنوب غربي أوكرانيا.

المصدر: Defence-point.gr + "تاس"