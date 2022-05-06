قيرغيزستان وأوزبكستان تتفقان على عدم استخدام الأسلحة لمنع الانتهاكات الحدودية بين البلدين

أكد المركز الصحفي لوكالة الحدود القيرغيزية أن إدارتي حرس الحدود في قيرغيزستان وأوزبكستان اتفقتا على عدم استخدام الأسلحة لدى حدوث انتهاكات عرضية للحدود من مواطني البلدين.

وأشار المركز في بيان له، إلى أنه "تم الجمعة عقد اجتماع بين ممثلي حرس حدود قيرغيزستان على وجهة جلال آباد وممثلي دائرة الحدود الأوزبكية في الاتجاه الشرقي".

وقال المتحدث باسم المركز: "بعد الاجتماع، اتفق الطرفان على منع حرس الحدود بشكل قاطع من استخدام الأسلحة في حال حدوث انتهاك غير مقصود للحدود".

وأضاف: "تقرر أيضا إجراء تدريبات مشتركة إضافية لأفراد الطرفين لمراقبة خط سلوك حرس الحدود على الحدود القرغيزية الأوزبكية".

وتأتي التوترات الأخيرة على خلفية قيام حرس الحدود الأوزبكيين في المنطقة الحدودية، بإطلاق النار على 3 مواطنين من قيرغيزستان، وبحسب الجانب الأوزبكي، فإنهم "كانوا مهربين وقاوموا محاولات اعتقالهم".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الوضع الحالي على الحدود القيرغيزية - الأوزبكية مستقر".

المصدر: "نوفوستي"