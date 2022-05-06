دونيتسك ولوغانسك تعينان سفيرين لدى روسيا

أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس عن تعيينهما سفيرين لدى روسيا التي لا تزال أول دولة اعترفت باستقلالهما عن أوكرانيا.

ووقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بتعيين أولغا ماكييفا لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى روسيا.

من جانبه، أمر رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا لدى موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي عن اعتراف موسكو بجمهوريتي دونباس، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT