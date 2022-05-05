ترامب: أمريكا "لم تعد محترمة في العالم وتسير إلى الجحيم" بسبب بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيس جو بايدن يجب ألا يتحدث بشكل سلبي عن خصومه في حركة MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، لأنهم ينقذون البلاد من الذهاب إلى الجحيم.

ووأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تنقذ البلاد... بلادنا في طريقها إلى الجحيم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد معدلات تضخم قياسية، فضلا عن إخفاقات إدارة بايدن الأخرى و"لم تعد محترمة في العالم".

وفي وقت سابق، اتهم بايدن أنصار ترامب بخلق مشاكل في الاقتصاد الأمريكي، ووصف حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بأنها الأكثر تطرفا في البلاد.



المصدر: "نوفوستي"