موسكو: ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا

اتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو والضغط عليها، مؤكدا أن ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا.

وقال فاسيلي نيبينزيا: "يبدو وكأنكم كنتم تنتظرون هذه اللحظة لبدء تدوير عجلة القمع ضد روسيا. وإذا تحدثنا عن الحرب العالمية، فهي بلا شك تشن اليوم في المجال الاقتصادي. ليس لدينا شك في أنكم كنتم تستعدون لها، لأن السرعة التي انطلقت بها هذه العجلة، لا تدع مجالا للشك في أنكم كنتم تستعدون لذلك مسبقا وقبل فترة طويلة".

وأضاف: "فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات والحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار. عن أي قانون دولي تتحدثون بعد ذلك؟".

المصدر: تاس