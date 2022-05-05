قتلى وجرحى جراء إطلاق مسلحين أوكرانيين النار على قافلة لاجئين

قال شاهد عيان لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على قافلة كانت تنقل لاجئين من فولتشانسك إلى خاركوف، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر الشاهد، أن المأساة وقعت عندما دخلت قافلة مؤلفة من 34 سيارة إلى منطقة لا تسيطر عليها القوات الروسية، وانتهى بها الأمر بالقرب من قرية "ستاري سالتوف"، ليستهدفها موقع أوكراني بنيرانه الكثيفة.

وأضاف شاهد العيان: "بشكل أساسي، تمكنت القافلة بأكملها من الالتفاف والعودة إلى فولتشانسك، وبدأ إطلاق النار على السيارات الأربع الأولى. لم يكن هناك رجال في القافلة، فقط مجموعة سائقين ينقلون العديد من النساء والأطفال. زحفنا تحت نيران القصف الذي استهدفنا بشكل مباشر. رأيت الرصاص يتطاير في السيارة، عندما نزلنا منها واستلقينا على الأرض".

ثم اتخذ الرجل قراره، وأوعز بإجلاء الناس من المكان بسرعة. لكن السيارات الأربع الأولى لم تتحرك، وبقيت هناك إلى الأبد لأن النيران اندلعت فيها.

وتابع الرجل القول: "ماتت سيدة عجوز أمام عينيّ، بعد أن أصيبت بضربة مباشرة في الرأس. لقد حاولت إنقاذها عندما كانت لا تزال على قيد الحياة. ماتت صديقة جاءت معي في سيارتها من خاركوف لإخراج الناس. وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، ووالدتها الآن في حالة خطيرة في المستشفى".

وأشار الرجل إلى أنه لم يكن يعلم أن "ستاري سالتوف" كانت تحت سيطرة الفصائل الأوكرانية، المكونة من المجرمين الأوكرانيين المفرج عنهم مؤخرا.

المصدر: نوفوستي