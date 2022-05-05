نقطة النهاية في فضيحة مسؤول بريطاني اعترف بمشاهدته مواد إباحية في البرلمان

قدم عضو حزب المحافظين، النائب البريطاني نيل باريش، استقالته رسميا من منصبه كعضو في البرلمان بعد اعترافه بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم.

وأصدرت وزارة الخزانة بيانا قالت فيه إنها قبلت استقالة النائب المحافظ.

وفتح حزب المحافظين البريطاني، الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأسبوع الماضي تحقيقا، بعد أن اتهم نائب بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسم النائب ذلك الوقت.

واعترف باريش في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه شاهد مواد إباحية في مجلس العموم مرتين، وقال: "بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية" المعنية.

وأضاف "سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات".

المصدر: "الإندبندنت"