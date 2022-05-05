رئيس كولومبيا يعلن تسليم "أخطر تاجر مخدرات" للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تسليم زعيم أكبر عصابة مخدرات كولومبية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الكولومبي في بيان، تم نشره على حسابه الرسمي على "تويتر"، يوم الأربعاء: "أود أن أبلغكم بأن دايرو أنطونيو أوسوغا الملقب بـ "أوتونييل" تم تسليمه".

وأشار دوكي إلى أن أوسوغا "مجرم لا يمكن مقارنته بأي آخر إلا بابلو إسكوبار" في إشارة إلى زعيم أكبر عصابة مخدرات في العالم في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

يذكر أن أوسوغا، زعيم عصابة "عائلة الخليج" (Clan del Golfo)، تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر الماضي. وفي 8 أبريل وقع الرئيس دوكي قرارا بتسليمه للولايات المتحدة، حيث يتهم أوسوغا بتهريب المخدرات.

وفي أواخر أبريل قرر مجلس الدولة في كولومبيا تعليق تنفيذ قرار التسليم حتى إتمام المرافعات القضائية في دعاوى مرفوعة ضد أوسوغا من قبل ضحايا جرائم عصابته، وتراجع المجلس عن هذا القرار يوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن "عائلة الخليج" التي تتخذ معقلا له من منطقة أورابا بشمال كولومبيا، تعتبر أكبر وأخطر عصابة مخدرات في كولومبيا. وكان زعيمها "المطلوب رقم واحد" لدى السلطات الكولومبية من بين قادة عصابات المخدرات.

المصدر: "تاس"