واشنطن: لسنا واثقين من الوصول إلى اتفاق حول النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه لا يزال هناك عدم ثقة في إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال برايس: "لقد أحرز الأطراف تقدما كبيرا في الأشهر الأخيرة. بالطبع، حتى الآن لم نتمكن من التوصل إلى أي اتفاق، ولسنا واثقين بأنه سيتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق على الإطلاق".

وأضاف أن برنامج إيران النووي أحرز مؤخرا تقدما كبيرا، وهو أمر "غير مقبول" بالنسبة للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي