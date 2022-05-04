الجيش الإسرائيلي يعلن عن "إحباط محاولة تهريب أسلحة" في غور الأردن

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن قوات من الجيش الإسرائيلي أحبطت محاولة لتهريب وسائل قتالية بالقرب من قرية العوجا في غور الأردن.

وأوضحت "مكان" أن الجيش الإسرائيلي عثر بحوزة 3 مشبوهين على حقيبة وفيها 10 مسدسات، فيما تمت إحالة المتهمين إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم بزعم محاولة تهريب أسلحة من الأردن.

وقالت الشرطة عبر حسابها في "تويتر": "قامت عناصر من الشرطة، بمساعدة سلاح الجو الإسرائيلي، باعتقال اثنين من المشتبه بهم الليلة الماضية بالقرب من تل عراد، في النقب بجنوب البلاد، ومصادرة حوالي 20 مسدسا، بقيمة حوالي نصف مليون شيكل، في سيارتهما".

المصدر: "مكان" + RT