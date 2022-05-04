 
مباشر

أوغندا.. مصرع 20 شخصا بعد تحطم حافلة ركاب في غرب البلاد

أخبار العالم

أوغندا.. مصرع 20 شخصا بعد تحطم حافلة ركاب في غرب البلاد
المصدر: تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy20

لقي 20 شخصا مصرعهم، صباح اليوم، بعد تحطم حافلة ركاب في مزرعة للشاي قبالة طريق سريع في غرب أوغنددا، بحسب الشرطة الأوغندية.

وأوضحت الشرطة، أن ما لا يقل عن سبعة من ضحايا الحادث هم من القصر.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة فورت بورتال إلى العاصمة الأوغندية كامبالا.

ولم ترد معلومات فورية عن سبب الحادث الذي يعد من بين أكثر الحوادث دموية في أوغندا في السنوات الأخيرة.

المصدر: أ ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا