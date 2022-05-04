أوغندا.. مصرع 20 شخصا بعد تحطم حافلة ركاب في غرب البلاد

لقي 20 شخصا مصرعهم، صباح اليوم، بعد تحطم حافلة ركاب في مزرعة للشاي قبالة طريق سريع في غرب أوغنددا، بحسب الشرطة الأوغندية.

وأوضحت الشرطة، أن ما لا يقل عن سبعة من ضحايا الحادث هم من القصر.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة فورت بورتال إلى العاصمة الأوغندية كامبالا.

20 lives gone following a bus accident at

Ssebitoli in Kabarole District along Fort Portal-Kyenjojo road we continue to prey for those in hospital and may the Lord comfort these families.

Kampala -Kassanda-Mubendde-Fort Potal road in poor state. @MoWT_Uganda@PoliceUgpic.twitter.com/KTvtXOEB5j — Kabuye Frank (@kabuyefrankk) May 4, 2022

ولم ترد معلومات فورية عن سبب الحادث الذي يعد من بين أكثر الحوادث دموية في أوغندا في السنوات الأخيرة.

المصدر: أ ب