زيلينسكي: على روسيا وأوروبا إعادة إعمار أوكرانيا

قال فلاديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن روسيا وأوروبا يجب أن تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، التي "تقاتل من أجل أوروبا بأسرها" مشيرا إلى أن هذا "سيتطلب 600 مليار دولار على الأقل".

وقال الرئيس الأوكراني متحدثا عبر الفيديو في اجتماع نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال" للمديرين التنفيذيين: "بهذا المعنى، أنا مقتنع بأن كل أوروبا يجب أن تفهم هذا وتساعد في إعادة إعمار بلدنا وصناعتنا، وبالطبع، أن تأتي إلى سوقنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن إعادة إعمار البلاد "ستتطلب 600 مليار دولار على الأقل"، موضحا أن الحديث يدور حول ترميم "مرافق البنية التحتية، والمناطق السكنية، والمؤسسات". وشدد زيلينسكي، على أن "600 مليار دولار ليست سوى مبلغ تقريبي".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن قناعته بأنه "يجب على روسيا دفع تعويضات لأوكرانيا"، مشددا على أن كييف "تتلقى الإشارات المناسبة من الدول الغربية".

وأشار زيلنسكي إلى أن المهمة الرئيسية لكييف هي استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، مشددا على أنه على روسيا أن تعود إلى "حدود ما قبل 24 فبراير"، ومكررا فرضية السلطات الأوكرانية بضرورة "إعادة شبه جزيرة القرم".

وقال: "نتلقى دعما من الشركاء من خلال العقوبات، ونتلقى أسلحة... أقصى ما نريده هو استعادة وحدة الأراضي. ويمكن أن يتحول هذا لاحقًا إلى أشكال أخرى من المفاوضات"، معترفا في الوقت نفسه، بأنه يتفهم استحالة "الحصول على كل شيء على الفور". وقال: "نحتاج أولا إلى اتخاذ خطوات معينة لوقف [الصراع]، ثم ستنجح الدبلوماسية".

المصدر: تاس