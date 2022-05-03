إيلون ماسك يقوم بحركات غريبة على السجادة الحمراء رفقة والدته! (فيديو)

ظهر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" لأول مرة منذ إبرام صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء منصة "تويتر"، الأسبوع الماضي، برفقة والدته على السجادة الحمراء في "Met Gala".

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وجذب ماسك الانتباه بالحركات الغريبة التي كان يقوم بها عند إلتقاط المصورين صورا له ولوالدته لدى دخولهما المكان، أمس الاثنين.

وكان أغنى رجل في العالم أنيقا في بدلته السوداء، بينما ظهرت والدته مايي، عارضة الأزياء البالغة من العمر 74 عاما، بفستان قرمزي مخملي من "ديور"، مع مجوهرات "شوبارد".

وسئل ماسك البالغ من العمر 50 عاما، من قبل لا لا أنتوني، في مقابلة مع الضيوف عند وصولهم، حول خططه لـ"تويتر"، فقال: "هدفي على افتراض أن كل شيء قد تم إنجازه، هو جعل تويتر شاملا قدر الإمكان وأن يكون لديك أكبر عدد ممكن من الأشخاص على تويتر".

وإيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم، حيث قدرت "فوربس" ثروته الصافية بحوالي 245 مليار دولار. ومع ذلك، فإن معظم ثروته مقيدة بأسهم شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية التي يترأسها.

المصدر: ديلي ميل