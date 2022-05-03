إسرائيل تكشف عن مقتل أحد جنودها في سوريا (صورة)

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال معارك في سوريا.

وجاء هذا الكشف في مقابلة للوزير على قناة "كان" الإسرائيلية، حيث أشار إلى سقوط الجندي الذي كان أحد قادته السابقين وهو الرقيب باراك شرعابي.

وبعد تصريحاته "طالبت الرقابة بإزالة النشر لكنها وافقت لاحقا على الإشارة إلى المكان الذي حدثت فيه العملية السرية".

وبحسب الصفحة التذكارية على موقع "يزكور" الإسرائيلي، فقد تم تجنيد شرعابي في أكتوبر 1981، لكنه تطوع لاحقا لدورية الأركان العامة.

وفي مقابلة معهم قبل بضع سنوات، قال والديه إنهم "نقلوا لهم أنه قتل في حادث سيارة لكن جنازته حضرها مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أخبروا عائلته سرا بالعملية التي شارك فيها"، دون الكشف عن تفاصيلها.

المصدر: قناة كان