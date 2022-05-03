بعد تقرير مسرب لـ"بوليتيكو".. احتجاجات في واشنطن رفضا لإلغاء حكم الإجهاض

احتشد عدد من المتظاهرين خارج المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، بعد أن أشارت مسودة وثيقة مسربة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، إلى أن القضاة يستعدون لإلغاء حكم السماح بالإجهاض.

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وتجمع حوالي 200 من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض أمام حواجز مبنى المحكمة في واشنطن العاصمة، وهم يهتفون "الإجهاض رعاية صحية".

في المقابل تجمع عدد قليل من المتظاهرين المناهضين للإجهاض، حيث حصلت اشتباكات خفيفة بين المجموعتين، في وقت مبكر من صباح اليوم.

Some video of Supreme Court protest - taken about 1am - not mine, eyes on ground). Big crowd. Very small group of anti-abortion protesters scuffle occasionally, but crowd tries to diffuse conflict when it comes up.#SupremeCourtpic.twitter.com/OewSntB4FQ — zZz 📜🌹🛰️ (@station_zzz) May 3, 2022

وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ، صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.

وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها بوليتيكو فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد"، مشددا على أن الحق في الإجهاض "ليس محمياً بأي من مواد الدستور".

المصدر: "أكسيوس"+AFP