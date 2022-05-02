وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أن ترامب أراد إطلاق النار على المتظاهرين

كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، أن الرئيس السابق دونالد ترامب أراد إطلاق النار على المتظاهرين في محيط البيت الأبيض عقب احتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد ضابط للشرطة.

وفي مذكراته التي من المقرر أن تصدر يوم 10 مايو الحالي تحت عنوان "قسم مقدس"، كتب إسبر إن ترامب قال: "ألا يمكن إطلاق النار عليهم فقط؟".

وقال إسبر: "كانت تلك اللحظة في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020، كنت جالسا أمام مكتب داخل المكتب البيضاوي، ووجه الرئيس أحمر ويشتكي بصوت عال من الاحتجاجات الجارية في واشنطن العاصمة"، مضيفا: "الخبر السار إن القرار لم يكن صعبا.. أما الخبر السيئ فهو إنه كان علي أن أكتشف طريقة لتغيير رأي ترامب إحداث الفوضى التي كنت أحاول تجنبها".

يذكر أن إسبر أثار غضب ترامب عندما صرح علنا في يونيو 2020 أنه يعارض الاستناد إلى قانون الانتفاضة، وهو قانون 1807 يسمح للرئيس باستخدام قوات الخدمة الفعلية على الأراضي الأمريكية، من أجل قمع الاحتجاجات.

المصدر: Axios