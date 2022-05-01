الصين تكشف عن منطقة جديدة يخطط الناتو لزعزعة استقرارها

تحدث موقع CGTN الصيني عن محاولة الناتو زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل ضمان هيمنة الولايات المتحدة على العالم.

ووفقا لكاتب المقال، فإن حلف شمال الأطلسي يصنف نفسه على أنه تحالف "دفاعي"، لكنه في الوقت نفسه يتوسع بشكل مكثف ويشعل نار الصراعات العسكرية.

وأضاف المقال: "الناتو يصرخ أنه مع السلام والأمن، لكنه في الوقت نفسه يلقي عددا كبيرا من القنابل على دول أخرى"، مشيرا إلى أن الحلف "حوّل الآن انتباهه من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يستعرض عضلاته باستمرار".

وبحسب المؤلف، فإن التحالف هو أداة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة، إذ ترى أمريكا أن الصين الصاعدة تشكل عقبة أمام هيمنتها دون منازع، لافتا إلى انه "في مواجهة النفوذ المتزايد لبكين، لا تغذي واشنطن الاستفزازات فحسب، بل تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة لاحتواء الصين"، مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن "حلف الناتو هو الآلية المثالية لتحقيق هذا الهدف".

ويخلص المقال إلى انه ينبغي على دول آسيا والمحيط الهادئ أن تكون حكيمة بما يكفي لاختيار السلام والاستقرار في آسيا، موضحا أنه باتخاذ القرار الصحيح، ستكون هذه الدول قادرة على منع الغرب من ضخ السلاح في المنطقة وبدء الحرب.

المصدر: نوفوستي